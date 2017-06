La Tourelle fracasse des records en athlétisme

Asbestos (SM) - Lors de la compétition annuelle d’athlétisme regroupant plus de 500 élèves de la Commission scolaire des sommets, les athlètes de l’école La Tourelle sont montés sur le podium à plusieurs reprises.

«Je savais que j’avais des athlètes de haut niveau cette année, mais jamais je n’aurais pensé que notre école serait aussi dominante. Je suis tellement fière d’eux. Particulièrement de mon équipe de relais 4 x 100 m 5e année fille, qui a fracassée le record avec 1:04,33, et que dire de Audrey Paradis et de Kaïna Guillemette, qui sont devenues les coureuses les plus rapides de la Commission scolaire avec un record en sprint 80m», s’est exclamée Vicky Mailhot, enseignante d’éducation physique.

Il faut dire que depuis qu’elle enseigne à La Tourelle, elle ne cesse de répéter à ses élèves que les phrases clichées du type «lancer comme une fille, courir comme une fille, sauter comme fille sont dépassées et que ces clichés n’ont plus lieu d’être.

«Les filles de mon école savent très bien qu’elles peuvent accomplir de grands exploits sportifs, autant que les garçons. Les résultats de cette année le prouvent encore une fois», a ajouté l’enseignante.

Et voici d’autres résultats:

-Médaille de bronze pour Yannis Veillette (5e année) au 80 m;

-Médaille de bronze relais 4 x 100m pour Thomas Fortier, Louis-Charles Plourde, David Veillette et Alexis Leroux (6e année);

-Médaille de bronze 400 m pour Arielle Boudreau (5e année);

-Médaille d’or Lancer de la balle pour Audrey Paradis (5e année);

-Médaille d’or Lancer de la balle pour Maryka Savage (6e année).