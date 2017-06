Inscription pour la nouvelle ligue de balle amicale mixte

Windsor (RC) – Une ligue de balle molle mixte récréative verra le jour cet été à Windsor et les responsables sont à la recherche de joueurs pour la saison 2017. Le but de la ligue est de s’amuser, de pratiquer un sport apprécier et de faire de nouvelles rencontres amicales.

Les matchs de la ligue se joueront les mercredis soirs à compter dix-neuf heures trente. Les dates proposées sont du 24 mai au 30 août pour un total de 14 parties durant l’été. Prenez note que les 2 premières joutes de la saison seront des pratiques afin de permettre aux capitaines de connaître les joueurs.

« Étant donné que nous débutons la ligue cette année, nous avons besoin de personnes intéressées à être capitaine et co-capitaine d’une équipe. Un repêchage aura lieu entre la 2e et la 3e joute afin de créer les équipes selon les inscriptions reçues et confirmées après les 2 premières joutes. Nous visons un minimum de 4 filles par équipes », précise l’une des responsables de la ligue, Danika Saint-Pierre.

Le coût de l’inscription sera confirmé lors de l’inscription par courriel, mais devrait osciller aux environs de cinquante dollars. Chaque personne qui veut jouer est invitée à écrire par courriel son nom, numéro de téléphone, adresse courriel, ainsi que leur expérience de la balle molle selon le rôle et la position habituelle. Pour ce faire, communiquez avec Danika Saint-Pierre au s_danika@hotmail.com/. Prenez note que la ligue accepte seulement les inscriptions des gens âgés de 16 ans et plus pour des raisons de sécurité.