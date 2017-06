Belle fin de saison pour le judo à Asbestos

MRC des Sources - C’est lors du Gala régional de judo pour l’Estrie et le Centre-du-Québec que plusieurs athlètes du club de judo Asbestos-Danville ont été honorés.

Mélody Grenier, Félix Arnold, Stéphanie Arnold, Colin Rudloff et Charles-Édouard Girardin ont été félicités pour leur comportement exemplaire et leur esprit sportif. Au niveau du classement des coupes de zone, dans la catégorie u-12 féminin, Léanne Dussault a remporté la 3e position et Lee-Ann Girardin la 1re place. Chez les u-14 féminins, Sophie Arnold a remporté la 3e position alors que Mélodie St-Onge s’est classée 2e. Alysson Vega-Letendre a remporté la 3e position chez les u-16 féminin et Noémie Délisle a terminé première en u-21 féminin.

Du côté masculin, en u-14, Olivier Ostigny a terminé en première position et François Duchesneau la deuxième position dans la catégorie sénior masculin. Kevin Gauthier est, quant à lui, en nomination pour l’athlète national de l’année en u-21 masculin au prochain gala de judo Québec qui aura lieu le 10 juin prochain à La Malbaie.