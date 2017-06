Les Aigles sénior de Windsor toujours invaincus

Windsor – Les Aigles étaient à Québec durant la dernière fin de semaine afin d’entamer un programme double contre l’Ahki’wahcha’ de Wendake. Les Aigles l’ont emporté au compte de 13 à 3 lors de la première partie qui s’est tenue le samedi 27 mai.

Les Aigles ont rapidement pris les devants durant cette partie en marquant les deux premiers buts pour ensuite retraiter aux vestiaires avec une avance de 6 à 2. En deuxième période, la défensive a bien fait son travail, n’accordant qu’un but à leur adversaire alors que les attaquants faisaient bouger les cordages à cinq reprises. La troupe de René Kendall a finalement compté deux buts supplémentaires en troisième période.

La deuxième partie a été un peu plus difficile pour les Aigles puisqu’il s’agissait d’une deuxième partie en autant de soirs pour les Windsorois. Les visiteurs ont tout d’abord accordé le premier but à leur adversaire, mais ont marqué à cinq occasions afin de revenir au vestiaire après le premier tiers, menant 5 à 2. Ils ont ensuite marqué trois fois alors que Wendake ne marquait qu’à une seule reprise au deuxième tiers. En troisième période l’indiscipline des Aigles a terminé la longue séquence sans but accordé du gardien but Alexandre Massé. Les Aigles ont tout de même marqué à quatre occasions, alors que leurs adversaires ajoutaient trois points. Les Windsorois ont finalement obtenu un gain de 12 à 7, conservant leur fiche parfaite.

Le 3 juin prochain, les Aigles seront à l’aréna Robert Fournier d’East Angus dès 19 h pour y affronter les Wolfs. Ils seront ensuite de retour à domicile le 9 juin, à compter de 20 h, pour recevoir East Angus.