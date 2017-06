Deux amies franchissent le 10 km du la Course du Tournesol

Saint-Denis – Une citoyenne de Saint-Denis-de-Brompton, Lucie Pelletier, tient à souligner la participation de deux amies qui ont participé dimanche dernier à la 4e édition de la Course du Tournesol au profit du programme Santé globale de l’école secondaire. Il s’agit de la Dre Katherine Bergeron, chiropraticienne à Windsor, et Pascale Vézina Rioux, responsable du regroupement les Chèvres de montagne en Estrie et ambassadrice de la société de vêtements et accessoires de sport The North Face. Toutes deux ont été les vainqueurs ex æquo du 10 km comme en témoigne la photo au fil d’arrivée prise par leur amie Lucie Pelletier, qui félicite tous les participants et les organisateurs.