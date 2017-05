Deux victoires pour les Aigles séniors

Windsor – Le vendredi 19 mai dernier, les Aigles séniors se rendaient au Centre Rosanne-Laflamme pour y affronter les Patriotes de Longueuil. Les visiteurs ont cependant livré un match difficile en l’emportant 5 à 4 en supplémentaire. Le dimanche suivant a été beaucoup plus facile avec un gain de 17 à 3.

Les Aigles ont connu un lent départ vendredi, ne marquant leur premier but qu’après 13 minutes de jeu. Les Patriotes ont égalisé lors d’un avantage numérique. Les visiteurs sont revenus au vestiaire avec une avance d’un but, marquant avant la fin de la période. La deuxième période a été similaire à la première, les Aigles marquant 2 buts et en accordant qu’un seul aux Wolfs. Les Windsorois ont ensuite permis aux Patriotes de marquer deux buts en fin de période, forçant la tenue d’une période supplémentaire.

C’est finalement Kevin Kendall qui marqué le but victorieux pour les Aigles. L’excellent travail des unités défensives est à signaler puisque les unités offensives sont tombées en panne, incapable de trouver le fond du filet

Contre les Wolfs

Le dimanche suivant, les Aigles étaient de retour à domicile afin d’affronter pour la première fois en saison les Wolfs d’East-Angus. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque avec 3 minutes de jeu à faire, mais les Aigles ont ensuite répliqué avec 3 buts en première période. Le cerbère Félix Turgeon à fermer la porte à Thierry Boislard du Wolf en fin de période pour garder son équipe dans le match.

Les Aigles sont revenus du vestiaire prêt pour la deuxième période, marquant 9 buts, dont 3 en avantage numérique. Les unités défensives ont bien fait en accordant seulement deux buts à leur adversaire. La troisième période n’a été que la continuité du festival offensif, alors que les Windsoirois marquaient à 5 occasions face aux Wolfs qui n’ont pas réussi à faire bouger les cordages pour un gain des Aigles de 17 à 3.

Prochaines parties

Le club windsorois sera sur la route la semaine prochaine alors qu’il jouera deux matchs à Wendake le samedi 27 mai, à 19 h, et le dimanche 28 mai, à 13 h. La troupe de René Kendall sera de retour à domicile le 9 juin prochain alors que les Wolfs d’East Angus seront les visiteurs.