L’équipage Mel’Isa des dunes compte une Adriennoise dans ses rangs

MRC des Sources - Isabelle Richer et Mélanie Jacques se sont inscrites au prochain Trophée Roses des Sables qui se tiendra du 10 au 22 octobre 2017. Elles préparent actuellement cette aventure qui changera assurément leur vie.

Isabelle Richer, originaire de la région, regardait les participantes de ce rallye depuis plusieurs années et c’est l’an dernier qu’elle a décidé de s’y inscrire. Pour ce faire, il lui fallait une copilote avec qui elle pourrait vivre cette expérience incroyable. Connaissant Mélanie Jacques depuis plusieurs années, et travaillant ensemble, elle lui a proposé et c’est toutes les deux qu’elles prendront le chemin du Maroc en octobre prochain.

«On va rire (assurément), on va pleurer, on va évoluer et probablement se décourager par moment, mais l’important c’est la solidarité que nous allons partager et le défi unique avec des souvenirs pour le reste de notre vie. J’ai déjà hâte d’être dans le désert du Maroc pour dire « On a réussi, on l’a fait !», ajoute Isabelle Richer.

Pour ce faire, les deux femmes se préparent mentalement et physiquement pour faire face à cette épreuve.

Mais d’ici là, ces quarantenaires doivent réussir à amasser les 25 000 $ nécessaires pour assurer leur participation. Elles organisent donc toutes sortes d’activités-bénéfices et n’hésitent pas à frapper aux portes des entreprises pour obtenir un peu d’aide.

Le 3 juin prochain, dès 20 h au Theâtre Centennial de l’université Bishop, l’humoriste Mike Ward sera du spectacle-bénéfice au profit de Mel’Isa des dunes. C’est Daniel Grenier qui fera la première partie du spectacle. D’autres activités sont également au programme durant l’été. Il suffit de consulter la page Facebook de l’équipe pour en apprendre davantage.

Rappelons que le Trophée Roses des Sables est une compétition exclusivement réservée aux femmes de plus de 18 ans ayant soif d’aventure et de découverte. Sur place, elles iront aussi à la rencontre des enfants du désert. En effet, chaque équipage achemine au moins 50kg de matériel qui sera remis par les équipages du Trophée Roses des Sables pendant le rallye, lors de la remise des dons.

«J’ai hâte d’arriver à cette étape là. Je sais que ce rallye va me transformer, qu’au retour la vie ne sera plus pareille», a conclu la pilote de cette aventure, Isabelle Richer.