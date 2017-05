Une médaille d’or pour une haltérophile de Wotton

Wotton (SM)- La jeune Alexandrine St-Cyr a remporté la première place lors du plus récent Tournoi provincial des Jeunes Louis-Cyr qui se tenait à Lachute.

Classée première parmi les six athlètes inscrits dans la catégorie des 69 kilos, Alexandrine a été la meilleure aux deux épreuves, soit celle de l'arraché et celle de l'épaulé-jeté. Elle a soulevé une charge de 52 kilos à l'arraché et de 58 kilos à l'épaulé-jeté, 8 kilos de plus que l'athlète qui a remporté la seconde position.

Âgée de seulement 16 ans, Alexandrine est suivie par un entraîneur du Club d'haltérophilie Atlas de Sherbrooke. C'est toutefois Steven Giguère, propriétaire du Crossfit Asbestos, qui oeuvre dans l'ombre et qui encadre et encourage Alexandrine à cheminer dans cette discipline depuis plus d'un an. Sa première compétition en haltérophilie a été aux Jeux du Québec 2017 à Alma où elle s'est classée en cinquième position dans sa catégorie. Elle a par la suite participé au Championnat scolaire provincial à Brossard, et ce tournoi était seulement sa troisième compétition.