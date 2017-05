Départ de Gérard Bélanger à la présidence de Hockey Estrie

Windsor (RC) – Présent depuis de nombreuses années au sein des organisations de Hockey Estrie et Hockey Québec, Gérard Bélanger a annoncé au début du mois de mai sa décision de quitter Hockey Estrie et ainsi mettre un terme à plus quatre décennies parmi lesquelles il a été actif sur le territoire estrien à titre de président.

C’est à Windsor, alors qu’il était âgé de 21 ans, que sa longue implication a débuté comme trésorier pour l’Association du hockey mineur de Windsor. À l’époque où il a commencé son implication au sein du hockey mineur, Gérard Bélanger était alors enseignant à l’école secondaire de Windsor. Il s’est rapidement retrouvé à la présidence de l’association locale de même qu’à celle du baseball mineur. Avec d’autres bénévoles, il a mis sur pied un tournoi juvénile qui deviendra plus tard le Tournoi national bantam.

Après avoir été entraîneur et arbitre, il a occupé la vice-présidence des ligues AA, BB et CC et deux années plus tard, il était président de ces mêmes circuits auxquels s’ajoute la ligue junior AA. Par la suite, M. Bélanger sera nommé au poste de président du comité de discipline de la région Estrie, ce qui lui permettra de poursuivre ses efforts à faire valoir la pertinence des règles de Hockey Québec.

L’annonce de son retrait est coiffée d’un titre sans équivoque à travers lequel Gérard Bélanger fait le bilan des résultats concrets et des remerciements.

On peut lire le texte intégral de M. Bélanger à la section du Courrier du lecteur.