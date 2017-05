Une deuxième victoire pour les Aigles séniors

Windsor (RC) – Le dimanche 30 avril dernier, la troupe de René Kendall se rendait au Centre sportif Rosanne-Laflamme pour y affronter les Patriotes de Longueuil. Les Aigles ont remporté la partie par la marque de 17 à 5. Windsor a rapidement pris les devants en première période avec un but d’Alex Veilleux Kendall en avantage numérique à 4:20. Les Aigles ont terminé la première période, menant 8 à 0.

Le second tiers a bien débuté pour les Aigles, comptant 4 buts sans accorder de réplique à leur adversaire. Cependant, la troupe de René Kendall a connu un petit relâchement en milieu de période alors que les Patriotes qui marquaient 4 buts, eux aussi sans répliques. Cependant, la troupe windsoroise a su se ressaisir avec deux autres buts avant la fin de la période.

Les Aigles menaient toujours au retour du deuxième entracte par la marque de 14 à 4. Pour terminer la partie, les visiteurs ont marqué trois buts et en ont accordé qu’un seul. Les meilleurs pointeurs pour les Aigles ont été Alex Kendall avec 6 buts et 3 passes, Ghyslain Richard (3-6) et David Massé avec (1-4) passes. Du côté des Patriotes Marc-André Laporte a été le meilleur avec 1 but et 3 passes.

Prochaine partie et possible retrait de Sherbrooke

Les Aigles doivent se rendre le 6 mai prochain au Centre Julien-Ducharme pour y affronter l’Extrême. Cependant, les responsables de l’équipe sherbrookoise ont annoncé cette semaine qu’ils comptaient se retirer du Circuit québécois de crosse sénior (CQCS). Cette décision résulte d’un manque de joueurs et de personnel administratif.

Si Sherbrooke quitte le circuit, il n’y aura pas de partie le 6 mai prochain et une refonte sera nécessaire pou la refonte du calendrier. Pour suivre les nouvelles des Aigles, consultez L’Étincelle, le site du Circuit québécois de crosse sénior et la page Facebook des Aigles. Les Aigles seront de retour à la maison le 12 mai prochain alors que les Patriotes de Longueuil seront les visiteurs.