Une nouvelle saison débute pour pilote Michael Richard

Cleveland (RC) – Le trio des frères Richard prépare la nouvelle saison en classe Sportman 350 pc. avec deux bolides identiques prêts pour les autodrome de Drummond, Granby et Saint-Marcel-sur-Richelieu. Michael est aux commandes, Robin-Pierre agit à titre de directeur technique tandis que Guillaume Cayer-Richard soutien les sponsors.

« Le pilote Michael Richard sera très occupé en 2017. Avec l’achat de l’ancienne voiture de Kyle Rodidoux, Richard aura à sa disposition deux Sportsman. À cet égard, il fera courir à l’occasion d’anciens pilotes Sportsman à la piste de Granby et Drummond avec son ‘Back up’. Pour ce qui est de sa prochaine saison, Michael coursera sur les pistes du Québec soient à Granby, Drummond et RPM et à l’occasion à Cornwall. Si son budget le permet, il prendra également part à la série Dirt. À sa deuxième saison, Richard a savouré sa première victoire série Dirt à Drummond en plus d’obtenir 8 podiums. Réaliste, Richard a pour objectif un top 10 malgré le retour d’anciens pilotes expérimentés », rapporte le site 360nitro.tv.

Au plan des commandites, la région de Windsor peut compter sur les Gars de saucisse, Pièces d’auto Napa Richmond, Bull Head, Couture Timberland, Golf Richmond et le Domaine Brickyard. D’autres soutiens financiers s’ajoutent à l’extérieur de la région de Richmond.

« La pré-saison va débuter le 5 mai à Saint-Marcel. C’est le samedi suivant que les compétitions vont démarrer pour de bon à Drummondville pour ensuite se tenir le 12 mai à Granby. C’est sur ces trois autodromes que la saison se déroulera et, à l’occasion, sur d’autres tracés », mentionne Guillaume Cayer-Richard.

Suite à deux saisons durant laquelle Michael Cayer a été désigné recrue de l’année en 2015 pour ensuite se démarquer à la Série Amérique du Nord présente à Drummondville l’année suivante, 2017 s’annonce intéressante avec deux voitures prêtent aux compétitions.