Première victoire pour les Aigles séniors

Windsor – Les Aigles séniors ont remporté leur première partie à domicile par la marque de 20 à 4 contre Wendake.

La troupe de René Kendall a rapidement pris les devants avec le but de Francis Côté à 3:29. Les Aigles ont ensuite marqué un autre but avant une réplique de leur adversaire. Les Windsorois ont marqué 3 autres buts avant la fin du premier tiers, revenant au vestiaire avec une avance de 4 buts.

La deuxième période a livré une explosion offensive pour l’équipe locale qui a marqué dès le début de la période. Les Aigles ont marqué à 9 occasions, n’accordant que 2 buts à leurs adversaires. La troisième période a été en continuité avec la précédente. La défensive effectuant son travail avec excellence en accordant qu’un seul but, alors que les unités offensives marquaient à 5 reprises.

Les meilleurs pointeurs pour les Aigles ont été Alex Veilleux-Kendall avec 4 buts et 5 passes, Francis Côté avec 5 buts et la recrue Kevin Kendall avec 3 buts et 2 passes. Jonathan Dubois a été le meilleur pointeur avec trois buts pour l’Ahki’wahcha’ de Wendake.

Il faut aussi noté la performance de deux nouveaux venus avec les Aigles cette année : Mathieu Corriveau, qui a amassé un but et une passe à son retour au jeu, et le gardien Félix Turgeon qui a bloqué 19 des 21 tirs dirigés contre lui.

Les Aigles seront sur la route le 30 avril prochain pour visiter les Patriotes de Longueuil. Surveillez la page des sports du journal l’Étincelle, la page Facebook des Aigles sénior et le site web circuitquebecoisdecrosse.com pour suivre vos Aigles.