Course du Tournesol : pré-inscriptions le jeudi 27 avril

Windsor (RC) – Suite à l’annonce de la 4e édition de la Course du Tournesol qui se déroulera le 28 mai prochain, l’équipe du comité organisateur tiendra une séance de pré-inscription le jeudi 27 avril, de 16 h à 18 h. Jeunes et adultes pourront ainsi se rendre directement au bloc sportif de l’école secondaire afin de choisir leurs parcours pour la course et, du même coup, d’obtenir immédiatement leurs chandails pour l’événement annuel.

Il est à noter que le coût des divers kilomètres à parcourir sera payé en argent comptant lors de l’inscription du 27 avril.

« Nous offrons cette option à ceux et celles qui veulent s’inscrire sans tarder et avoir tout de suite leur chandail, ainsi qu’un contact immédiat par rapport aux inscriptions sur internet », mentionne Gilles Dubois, qui partage l’organisation de la course avec ses collègues Isabelle Arcand, Christopher Maes et Éric Traversy. Des élèves du Tournesol participeront aussi à la période d’inscription.

Le quatuor est confiant d’atteindre le seuil des 300 inscriptions. L’an dernier à pareille date, les adhésions se chiffraient à 115 alors que présentement elles ont atteintes le nombre de 150.

Autre façon de s’inscrire

Pour les participants qui ne pourront être sur place le 27 avril, les inscriptions inscrites à la course offrent des tarifs qui seront graduellement majorés à la hausse jusqu’au jour des épreuves. Débuté à la mi-avril, les tranches d’inscriptions sont les suivantes :

• Jusqu’au 14 mai : 10 $ (1km/12 ans), 15 $ (5km/12 ans), 30 $ (5km), 40 $ (10 km) ;

• du 15 au 21 mai : 15 $ (1km/12 ans), 20 $ (5km/12 ans), 35 $ (5km), 45 $ (10 km) ;

• le jour même de la course : 1 5 $ (1km/12 ans), 20 $ (5km/12 ans), 40 $ (5 km), 50 $ (10 km).

Lors de la Course du Tournesol du 28 mai prochain, les trajets de 5 et 10 km débuteront à 9 h, suivi du 1 km pour les enfants vers 11 h. La remise des dossards aura lieu le vendredi 26 mai de 16 h à 18 h 30 à l'école du Tournesol, ou le matin de la course.

Dans le cadre de l’édition 2017, les quatre responsables de la course, Isabelle Arcand, Gilles Dubois, Christopher Maes et Éric Traversy ont ajouté quelques nouveautés, dont un nouveau parcours de 10 kilomètres en bordure de la rivière Watopeka ainsi qu’un plan d’entraînement pour être prêt à la course.

Pour information ou inscription : coursedutournesol.com/info-course, ou 819 845-2728 (École secondaire du Tournesol).