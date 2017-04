Inscription des deux ligues de balle à St-Claude

Saint-Claude (RC) – Les périodes d’inscription pour la ligue féminine de balle molle et la igue de balle pour les jeunes de 5 à 16 ans sont en marche jusqu’à la date limite du 25 avril.

Ligue féminine

L’âge requis pour faire partie la ligue de balle molle féminine est de 14 ans et plus. Le coût de l’inscription est de 40 $ pour la saison. La saison débutera au début du mois de mai et se poursuivra tous les mercredis soirs jusqu’à la fin d’août.

Pour s’inscrire ou avoir plus d’information, communiquez avec Sarah au 819 578-2393, ou Carolyne au 819 578-2003.

Ligue des 5 à 16 ans

La saison 2017 se déroulera de mai à août. Les parties pour les 5 à 12 ans auront lieu le mardi et pour celles des 13 à 16 ans, elles auront lieu le jeudi soir.

Il y a trois options pour s’inscrire d’ici le mardi 25 : venir en personne au bureau municipal de Saint-Claude au 295, route de L’Église ; téléchargez le formulaire via le site www.municipalite.st-claude.ca ; par courriel à loisirs@st-claude ; par téléphone au 819 845-7795.