Portes ouvertes à la crosse mineure

Windsor – Afin de permettre aux jeunes garçons et filles de 5 à 21 ans d’essayer la pratique du sport de la crosse, l’association de crosse mineure de Windsor tiendra des portes ouvertes le vendredi 21 avril, de 18h 30 à 20 h 30.

Les portes du centre Lemay seront ouvertes à tous ceux qui se présenteront pourvu qu’ils aient un casque et si possible des gants. Des membres de l’association seront sur place pour prêter des bâtons et expliquer les principes de base de ce jeu qui ressemble en plusieurs points au basketball et au hockey.

Ceux qui désirent s’inscrire pourront le faire par la même occasion.

Les jeunes qui sont déjà inscrits sont invités à venir accompagnés de leurs amis qui aimeraient essayer la pratique de ce beau sport rapide, qui est le sport national estival canadien. Bienvenue à tous !