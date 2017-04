Médailles pour le club de Judo Asbestos-Danville

MRC des Sources - Douze membres du club de judo Asbestos-Danville participaient au plus récent Championnat de l’est du Canada de judo qui se déroulait à Edmundston au Nouveau-Brunswick.. Parmi eux, Isaac Roy, Olivier Ostigny et Léa Roy ont obtenu la médaille d’or. Mélodie St-Onge, Lee-Ann Girardin, Charles-Édouard Girardin et Élodie Lefebvre ont terminé au deuxième rang alors que Thomas Desmarais a obtenu le bronze. Sur la photo, on retrouve les quatre participants dans la catégorie U14 soit Mélodie St-Onge, Charles-Édouard Girardin, Olivier Ostigny et Thomas Desmarais.