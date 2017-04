Les honneurs se poursuivent

MRC des Sources – Les 25 et 26 mars dernier se tenait le Championnat provincial de judo à Victoriaville. 20 judokas du Club de judo Asbestos-Danville étaient au rendez-vous et plusieurs sont revenus avec des médailles. Parmi eux, Léanne Dussault et Charles-Edouard avec la médaille d’or, Stéphanie Arnold, Isaac Roy, Mélodie St-Onge, Victor Roy, Audrey Archambault et Noémie Delisle ont terminé au deuxième rang, alors que Lee-Ann Girardin a obtenu la médaille de bronze. À la suite de cette compétition, cinq athlètes du Club se sont sélectionnés pour participer aux Championnats canadiens qui se tiendront à Calgary les 26-27 et 28 mai prochain. Victor Roy, Audrey Archambault, Léa Roy, Noémie Delisle et Kevin Gauthier seront du voyage.