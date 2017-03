GMCA/Bar Val-Joli l’emporte face à Plomberie C. Auger/St-Gab’s

Windsor (RC) – Lors de la finale de la ligue commerciale de hockey Industrielle Alliance qui avait lieu le dimanche soir 26 mars au Centre Lemay, le GMCA/Bar Val-Joli a remporté le trophée Dominic-Fontaine par la marque de 3 à 2 en prolongation et, du même coup, la double couronne (saison régulière et séries éliminatoires) au terme de l’une des meilleures finales de la ligue. Une quarantaine de spectateurs étaient présents au match et c’est Vincent Clément Larente qui a été le joueur du Bar La Game.

L’issue de la première période s’est jouée durant la troisième minute de jeu lorsque Matthieu Corriveau a déjoué le gardien Maxime Blanchard au profit de Plomberie C. Auger/St-Gab’s. Ben Bissonnette et Pierre Dumas ont additionné les passes à 3:00. Vingt-deux secondes plus tard, J.F. Dutilly déjouait sans aide le cerbère Vincent Houde.

La seconde période a appartenu à GMCA/Bar Val-Joli, qui a pris les devants avec le but de Vincent Clément Larente généré par Jay Champagne. Le dernier tiers a été propice pour Plomberie Auger/St-Gab’s avec l’effort individuel de Karl Parent, forçant ainsi l’égalité. C’est finalement à la deuxième prolongation que Clément Larente a mis fin à la saison 2016-2017 pour ainsi concrétiser les champions du GMCA/Bar Val-Joli.

Au nom de ses coéquipiers, le coordonnateur de la ligue Industrielle Alliance, Mathieu Arsenault, remercie les dix commanditaires qui ont soutenu les quatre équipes.