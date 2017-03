Une jeune patineuse de vitesse de Richmond récolte l’or

Richmond (RC) – Dimanche dernier, la ville de Rivière-du-Loup a médaillé plusieurs patineurs de vitesse provenant de différentes régions du Québec. Sur la plus haute marche du podium, une jeune athlète de Richmond, Amelia Duchesne Blinn, a remportant la médaille d’or dans la catégorie des 11 ans.

Cette jeune prodige pratique maintenant ce sport depuis cinq ans et ne cesse de dépasser ses limites. Quelques semaines plus tôt, Amelia faisait partie de l’équipe représentant l’Estrie aux 52es Jeux du Québec à Alma. Grâce à son travail et sa vitesse qui lui a permis de décrocher la médaille d’or, Amelia fera aussi partie de l’équipe québécoise qui se présentera au Championnat canadien de l’est.

« Elle à peine commencé le secondaire, Amélia met non seulement plusieurs efforts dans ce sport, mais elle continue tout de même à se concentrer sur ses études. En effet, elle relève un grand défi en étudiant en sport-études à l’école secondaire du Triolet à Sherbrooke. Le matin, elle est toujours prête à patiner et elle continue de présenter des efforts dans ses cours et ses devoirs. Ce sont de dures journées pour une si jeune demoiselle, mais nous pouvons dire qu’elle développe de saines habitudes de vie et démontre une grande persévérance », considère sa cousine, Naomi Duchesne-Mailhot.

Avec beaucoup d’encouragement et plusieurs partisans, il n’est pas difficile de croire qu’Amelia a un bel avenir devant elle. « Qui sait, peut-être qu’après les Jeux du Canada viendront les Jeux olympiques!», de souhaiter sa cousine.