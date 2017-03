Des nouveautés et un objectif de 300 participants

Windsor (RC) – C’est le 28 mai qu’aura lieu la 4e édition de la Course du Tournesol. Les organisateurs de l’évènement annuel sont à l’œuvre depuis déjà plusieurs semaines afin de poursuivre le financement les activités du programme Santé globale de l’école secondaire de Windsor. Initialement dédié aux jeunes de 1er et 2e secondaire, la cuvée 2017 a pour objectif de réunir tous les élèves qui voudront s’inscrire à la course. À travers les nouveautés offertes à la fois aux jeunes et adultes, les responsables de la course s’affairent cette année à rehausser de 263 à 300 la participation des jeunes provenant des écoles primaires situées sur le territoire du Val-Saint-François.

L’organisation de la course regroupe depuis quatre ans Gilles Dubois (trajets et communication avec la Ville et le MTQ), Éric Traversy (communication, site web, commission scolaire, chronos) auxquels s’ajoutent pour une deuxième année Isabelle Arcand (logistique, inscription) et nouvellement Christopher Maes (commandites).

Nouveautés

« Aux trajets de la Course du Tournesol, nous avons mis de l’avant un blitz de nouveautés, dont le parcours distinct de 10 kilomètres qui se déroulera dans les sentiers en bordure de la rivière Watopeka pour se prolonger en boucle vers le secteur Saint-Gabriel jusqu’aux départs et arrivée des autres trajets habituels dans les secteurs du parc industriel, de la 8e avenue et d’Ambroise-Dearden », mentionne Éric Traversy.

À cette initiative s’ajoutent le Facebook/École secondaire du Tournesol à Windsor pour mousser l’événement ; un plan d’entraînement sur 10 semaines afin d’être prêt pour la course ; des cours de yoga et d’étirement gratuits à la fin des kilomètres, de l’échauffement avec Dominique Blouin ainsi que la remise de 100 chandails pour les adultes et 100 autres pour les jeunes.

De plus, à l’endroit des départs situés sur la rue Georges-Guilbault, les participants pourront observer le tableau indicateur pour le décompte des derniers 500 mètres à l’arrivée.

Heures de départ et périodes d’inscription

Lors de la Course du Tournesol du 28 mai, les trajets de 5 et 10 km débuteront à 9 h, suivis du 1 km pour les enfants vers 11 h. La remise des dossards aura lieu le vendredi 26 mai de 16 h à 18 h 30 à l’école du Tournesol, ou le matin de la course.

En ce qui a trait aux inscriptions, les coûts pour chaque catégorie augmenteront graduellement d’ici le 16 avril jusqu’à 28 mai selon les tarifs suivants :

Jusqu’au 16 avril : 10 $ (1km/12 ans), 15 $ (5km/12 ans), 25 $ (5km), 35 $ (10 km);

du 17 avril au 14 mai : 10 $ (1km/12 ans), 15 $ (5km/12 ans), 30 $ (5km), 40 $ (10 km) ;

du 15 au 21 mai : 15 $ (1km/12 ans), 20 $ (5km/12 ans), 35 $ (5km), 45 $ (10 km) ;

le jour même de la course : 15 $ (1km/12 ans), 20 $ (5km/12 ans), 40 $ (5 km), 50 $ (10 km).