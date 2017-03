À un mois du début de la saison de crosse : deux périodes d’inscription

Windsor (RC) – C’est vers la mi-avril que les activités de la crosse mineure reprendront au centre J.A. Lemay de Windsor. L’association locale invite donc les garçons et filles à venir s’inscrire. Deux périodes d’inscription sont prévues au bureau de l’association du centre Lemay. La première se tiendra le samedi 18 mars, de 10 h à 13 h et la seconde aura lieu le jeudi 23 mars, de 18 h 30 à 21 h.

Les garçons et filles qui veulent s’inscrire n’ont qu’à se présenter avec leur carte d’assurance maladie et la somme d’argent requise selon la catégorie. Le montant peut être versé par chèque(s) ou en argent en un ou plusieurs versements. La signature d’un parent est requise pour les jeunes d’âge mineur. Un chèque post daté (20 août) au montant de 50 $ est requis pour le prêt du chandail.

Catégories

Les frais par catégorie sont les suivants : mini-tyke (2011-2012) et tyke (2009-2010): 65 $ ; novice (2007-2008) et (2005-2006) : 80 $ ; bantam (2003-2004) et midget (100$) ; féminin (1996-2003) : 100 $ ; intermédiaire (1996-2000) : 150 $. Un montant de 50 $ est remboursé à la remise du chandail. Les familles de trois enfants ou plus bénéficient d’une réduction de 50 % sur le prix du troisième enfant et suivants (frais les plus élevés).

Prenez note que les jeunes filles jouent avec les garçons jusqu’à la catégorie pee-wee. Par la suite, les joueuses atteignant la catégorie bantam peuvent former une équipe qui jouera contre d’autres formations féminines.

Les activités sont offertes aux jeunes nés entre 1996 et 2012 à raison d’une pratique et d’une partie par semaine, d’avril à juillet. Toutes ces activités se déroulent en semaine, du lundi au jeudi. Il est déjà connu que les équipes de Windsor participeront au tournoi de Sherbrooke qui aura lieu du 6 au 9 juillet. Occasionnellement, il pourrait y avoir des parties durant les fins de semaine si les parents acceptent des rencontres hors concours, ou de participer à des tournois dans la région de Montréal.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce sport

La crosse est un sport qui se joue sur un plancher d’aréna avec six joueurs en action, incluant le gardien de but. Il est semblable au basketball en ce que les cinq joueurs participent à l’offensive et à la défensive. Le tir obligatoire au but ne doit pas dépasser 30 secondes, ce qui rend le jeu rapide et excitant. Les jeunes de catégorie mini-tyke, tyke, atome et novice jouent sans contact. Aux niveaux pee-wee et supérieurs, le contact est permis sur le porteur de la balle seulement.