La 4e édition de la Coupe des Champions se tient à Asbestos

Asbestos - Alors que le hockey est des plus populaires, certains préfèrent pratiquer un sport qui a lui aussi connu ses heures de gloire et qui mérite de les connaître à nouveau, le ballon sur glace ou ballon-balai.

Isaac Normandin estime que ce sport a sa place dans les arénas de la province. D’ailleurs, il semblerait que de plus en plus de gens le pratique. C’est pourquoi une équipe de jeunes de la région s’est mobilisée afin d’organiser un tournoi de calibre intéressant à Asbestos.

«Ce tournoi regroupe 15 équipes de partout au Québec se disputant les titres des meilleures équipes de la province. Il s’agit autant d’équipes masculines que féminines de catégorie senior. Nous voulons être des ambassadeurs et souhaitons que d’autres jeunes aient la chance comme nous de découvrir ce merveilleux sport. D’ailleurs, c’est pour cette raison que l’argent amassé ira au financement d’équipes regroupant des joueurs de la région qui représenteront le Québec au championnat canadien 2017», explique l’organisateur et joueur Isaac Normandin. Parmi, les équipes participantes, on retrouvera plusieurs joueurs de la MRC des Sources et de la région.

L’événement se tiendra les 24-25-26 mars à l’aréna Connie Dion. Du vendredi 20 heures au dimanche 14 heures, c’est environ 225 joueurs qui s’affronteront et qui permettront à la population de découvrir ce sport.

M. Normandin tient également à mentionner que ce tournoi est sans contact.Pour l’horaire complet et plus amples informations vous pouvez trouver l’évènement sur Facebook : Championnat provincial sans contact 2017.

Mélange de plusieurs sports, le ballon-balai a des règlements qui ressemblent beaucoup à ceux du hockey. Ils demandent toutefois des habiletés techniques différentes, se pratiquant avec des souliers spéciaux plutôt que des patins. Actuellement, il existe un peu plus d’une dizaine de ligues à travers la province, dont deux en Estrie.