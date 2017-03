Windsor (RC) – Il ne reste maintenant que deux joutes d’ici la grande finale de la ligue Industrielle Alliance qui aura lieu le 25 mars prochain au Centre J.A.-Lemay. Le GMCA/Bar Val-Joli, qui est assuré de la première position, affrontera Plomberie C. Auger/St-Gab’s en finale suite à un gain en fusillade face à Construit-Tech/Promutuel Assurance, dimanche dernier.

En ce qui a trait aux deux dernières parties, le GMCA/Bar-Joli a ouvert le pointage à partir de la seconde période avec les buts de Sébastien Dubois, Jean-François Dutilly (1b-1a) et Steve Gagnon (1-1). Un quatrième s’est ajouté au départ du dernier tiers sur la palette de Jay Champagne. Quant à Profusion/Synerco, Max Drapeau a été le seul à marquer ses deux buts quelques minutes après celui de Champagne pour une marque finale de 4-2. Les gardiens étaient Olivier Verret et Maxime Blanchard tandis que Steve Gagnon était désigné Joueur du Bar La Game.

Deuxième partie

L’enjeu suivant a été plus intéressant. Sans but durant la première période, Karl Parent a ouvert le pointage à 2:19 pour Plomberie Auger/St-Gab’s et trois minutes plus, Dominique Fredette égalisait pour Construit-Tech/Promutuel Assurance. Le scénario s’est répété à la troisième période alors que Jason Bachand et Sébastien Morneau prenaient l’avance avant que Ben Bissonnette et Pierre Dumas égalisent la marque au profit de Plomberie C. Auger/St-Gab’s. Malgré une bonne performance du gardien Marc Bissonnette, le nouveau venu Éric Roy a tenu le coup jusqu’à ce que Mike Morneau assure le gain de 4-2 en fusillade. Un total de dix punitions ont été décernées et Karl Parent et été choisi Joueur du Bar La Game.