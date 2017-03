GMCA/Bar Val-Joli et Plomberie Auger/St-Gab’s dominent les séries

Windsor (RC) – Les séries éliminatoires se poursuivent pour les quatre équipes de la ligue commerciale de hockey Industrielle Alliance. Au départ de la soirée du dimanche 5 mars, Construit-Tech/Promutuel Assurance a gagné le match 8 à 6 contre Profusion/Synerco. Le duel attendu entre les deux rivaux a cette fois été remporté par Plomberie C. Auger/St-Gabs avec un gain de 5 à 1 contre GMCA/Bar Val-Joli.

À la première rencontre, Construit-Tech/Promutuel Assurance a dès le départ pris les devants en première période avec les buts de Jason Bachand (3b-1a), Dominic Fredette (3-0) et Sébastien Letarte (1-1) devant le gardien Olivier Verret. Son vis-à-vis, Marc Bissonnette, a pour sa part laissé passer les rondelles de Luc Rivard et Sam Corriveau (1-1). Le deuxième vingt a été égal avec le point de Max Lemieux (2-0) pour Profusion/Synerco et celui de Bachand pour les meneurs.

Sans pouvoir niveler le compte, Lemieux, Richard Chapdelaine et Kenny Lister ont tout de même gardé leur équipe dans le match. Le Construit-Tech/Promutuel a cependant élargi le pointage au dernier tiers avec les deux buts de Fredette, qui a été désigné Joueur du Bar La Game, et ceux de Bachand et Francis Côté (1-1) pour un gain de 8-6.

Deuxième match

Pour une rare fois, GMCA/Bar Val-Joli n’a fait briller la lumière rouge qu’à une seule occasion après l’unique but de Jean-François Dutilly sur une aide de Jay Champagne à 2:31 de la première période. Les meneurs du circuit ont toutefois été muselés à plusieurs reprises par le cerbère Vincent Houde, qui a d’ailleurs reçu l’honneur du Joueur du Bar La Game.

Si Plomberie C. Auger/St-Gab’s n’a pas marqué avant le retour au vestiaire, quatre buts signés par Ben Bissonnette (2-2), Matthieu Corriveau par deux fois (2-1) et David Massé ont déjoué Maxime Blanchard au second tiers. Avec un seul point au dernier engagement, Bissonnette a fermé le compte 5 à 1. Pierre Dumas a pour sa part ajouté trois aides à sa fiche.

Deux autres parties

Les séries de l’Industrielle Alliance se poursuivront les 12 et 19 mars pour ensuite désigner les deux formations dominantes qui seront sur la glace du Centre Lemay durant le dernier week-end du mois. Les deux autres équipes participeront au match de consolation.

Au niveau du classement, GMCA/Bar Val-Joli demeure en tête avec 38 points, talonné par Plomberie C. Auger/St-Gab’s (34 points). Construit-Tech/Promutuel Assurance devra s’activité avec ses 23 points tandis que Profusion/Synerco est sur l’oxygène avec 2 points.