Les Maroons de Waterloo achèvent la saison du Desjardins/Wild

Windsor – Deux rencontres attendaient le Desjardins/Wild au cours de la dernière fin de semaine d’activités des séries de second tour de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie (LHSAM).

Les hommes de Samuel Meunier étaient à domicile vendredi soir dernier avec un recul de 2 à 1 dans leur série 4 de 7. Avec plusieurs joueurs dirigés vers les deux bancs de punitions dès le départ, les Maroons ont été les premiers à maîtriser le tempo avec trois filets au deuxième vingt, en plus d’en inscrire un autre à 4 contre 4 en milieu d’engagement.

En dépit du fait que le rouge et vert ai obtenu sa part de chance de marquer, le manque d’opportunisme est venu une fois de plus hanter la formation de Windsor. Malgré l’intensité démontrée durant les 60 minutes de jeu, le Wild a essuyé une défaite amère de 5 à 3.

Samedi à Waterloo

C’est donc en faisant face à l’élimination que le Desjardins/Wild s’est rendu à Waterloo le samedi suivant. Malgré une solide performance du gardien Kevin Ladouceur qui a repoussé 52 rondelles au cours de la soirée et du brio de l’attaquant vedette Alex Durette (2 buts et 1 aide), le Wild s’est incliné par la marque de 4 à 3 en période de prolongation.

Le directeur-général Patrick Lefebvre avait tout de même de bons mots pour sa troupe. « Nous sommes passés par toute la gamme des émotions dernièrement, mais en dépit de cette douloureuse élimination, notre équipe s’est présentée à chaque match avec un désir de vaincre et une intensité qui décrit bien les valeurs de notre formation. C’est clair que nous devons œuvrer dans un contexte qui n’est pas toujours facile et composer avec des disponibilités parfois limitées de la part de certains de nos joueurs, mais lorsque je regarde froidement le parcours de la saison, je ne peux qu’être fier. »

La direction fera bientôt un bilan dans les prochains jours. « Notre objectif pour octobre prochain sera de continuer à progresser avec le noyau de joueurs talentueux et combatifs que nous possédons actuellement. D’ici là, nous félicitons Waterloo pour leur victoire et souhaitons la meilleure des chances à toutes les équipes encore en lice pour l’obtention des grands honneurs de la LHSAM », d’ajouter M. Lefebvre.

L’organisation du Desjardins/Wild désire remercier une fois de plus la population de Windsor et des régions du Val-Saint-François pour son appui, ainsi qu’à tous ses partenaires d’affaires, dont Desjardins. Quant à la poursuite des séries de la LHSAM, les Loups de La Tuque, les Maroons de Waterloo et le Bellemare de Louiseville passent en demi-finale.