Les clubs de la région reçoivent une aide financière

Comté de Richmond - Les clubs de véhicules hors route de la MRC des Sources et du Val-Saint-François se partageront la somme de 157 674 $.

«Notre club entretient 146 km de sentiers, dont ceux qui relient la région des Bois-Francs à l’Estrie. Nos bénévoles sont passionnés de motoneige et dévoués à offrir la plus belle surface aux motoneigistes, dont à nos 256 membres. Cette aide financière nous permet de faire le petit plus» a déclaré le président du Club de motoneige Esquimaux d’Asbestos, Jonathan Prince.

Ce club et le Club 3 et 4 Roues de l’Or blanc inc. se partageront la somme totale de 25 506 $.

Dans la MRC du Val-Saint-François, la somme de 132 168 $ sera partagée entre le Club quad de la MRC du Val-Saint-François et Les pionniers de Valcourt inc.

Octroyée dans le cadre de différents programmes d’aide financière en matière de véhicules hors route, cette aide permettra à ces clubs de renforcer la sécurité des usagers, d’entretenir et de pérenniser les différents sentiers ou d’acquérir des nouveaux équipements. Rappelons que ces organismes et clubs contribuent également à faire découvrir et rayonner la région.

«C’est une excellente nouvelle, d’autant plus que la pratique du VTT (véhicules tout terrain) et de la motoneige est un vecteur important de l’économie touristique hivernale dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François. Aussi, c’est bien connu que les sentiers convergent vers Sherbrooke, que ce soit dans la portion du comté de Richmond ou ailleurs» a pour sa part conclu la députée de Richmond, Karine Vallières.