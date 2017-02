Aréna rempli pour les Anciens Canadiens et les locaux

Windsor (RC) – La soirée du vendredi 17 février a été un succès pour l’organisation du Tournoi national pee-wee et bantam de Windsor (TNPBW). Les gradins du Centre J.A.-Lemay étaient remplis comme au bon vieux temps des anciens national bantam et des télévisions en couleur abandonnées au profit des patates sauce, des p’tites Molson pis du fun en masse en direct de l’aréna.

Les Anciens Canadiens, ceux des deux dernières coupes Stanley et par la suite du nouveau centre Bell ont été en mesure de faire salle comble en présence de l’équipe locale qui, à quelques moments, ont brassé un peu les vétérans qui ont encore le compas dans l’œil et la capacité de rebondir sans équivoque. Malgré l’incontournable défaite, les 35 ans et plus du circuit commercial mené par les Pierre Dumas, Dany Larochelle, Ben Bissonnette, Sébastien Letarte et compagnie ont bien fait, en plus d’avoir l’honneur de se mesurer aux grosses pointures.

Au terme d’une semaine marquée par le départ de Michel Therrien, de l’arrivée de Claude Julien derrière le banc du Tricolore et d’un autre revers à venir, les Anciens Canadiens ont été mesure de s’assurer d’un gain bien mérité et, surtout, d’une soirée qui a permis à plusieurs amateurs et invités de tous âges d’apprécier la prestance et la présence de ses athlètes qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey.

Si la partie soulignant la 40e édition du National pee-wee bantam a ravi les amateurs, la séance de signatures a été un moment privilégié pour les fans. Et comme toujours bien au fait des coulisses du sport, dont celles du hockey, l’incontournable André Rousseau (www.lescoulissesdusport.ca), qui a toujours ses entrées au Centre Bell, a pu de nouveau revoir des visages familiers, dont ceux de Stéphane Richer, Patrice Brisebois, Simon Gagné, Yvon Lambert et autres Canadiens peut-être anciens mais drettes encore ! Il est à mentionner que deux joueurs locaux ont pu jouer avec les Anciens Canadiens. Il s’agit de Jean-François Allard et Jacques Corriveau, vice- président du TNPBW.