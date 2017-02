Le Nitro de Windsor se positionne pour l’année 2017

Windsor (RC) – Aux couleurs des équipes du Nitro depuis 2012, l’Association du soccer mineur de Windsor (ASMS) débute l’année 2017 dès cet hiver, cette fois par le biais d’un sport qui s’apparente au soccer : le futsal. Cette discipline née en Amérique du sud depuis plus de 80 ans a débuté au Québec vers environ 2010. Elle à la fois l’avantage de permettre aux jeunes et adultes de pratiquer dans un gymnase à l’abri du froid, mais aussi de pouvoir se préparer pour la saison estivale à travers des notions liées au soccer, au futsal et autres disciplines, dont l’usage du ballon.

« Nous prenons au nouveau départ cette année en regroupant nos forces avec le Celtic de l’Association du soccer mineur de Richmond. En tenant compte de l'unification des clubs Sprint, Dynamik, Sprint et Verts qui regroupent depuis l’an dernier une seule et nouvelle entité, le Mistral, Sherbrooke regroupe 4500 joueurs et joueuses de soccer. Il est donc important pour le Nitro et le Celtic de se regrouper afin d’être prêt pour la saison 2017 », considère Gérard Robinson, directeur technique de l’ASMW.

École de futsal et périodes d’inscription

L’école de futsal pour l’hiver 2017 se déroule à l’École régionale de Richmond les lundis soirs, de 18 h à 19 h, jusqu’au 10 avril.

En ce qui a trait à la saison estivale 2017, trois périodes d’inscription auront lieu à la salle des Sportifs du Centre J.A. Lemay à Windsor aux dates suivantes : le vendredi 24 février, de 18 h 30 à 20 h 30 ; le samedi 25 février, de midi à 16 h ; le vendredi 10 mars, de 18 h 30 à 20 h 30.

Pour la tarification et autres informations au sujet de la saison 2017, consultez le site soccerwindsorsitew.com, le soccerwindsor@hotmail.ca ou les numéros de téléphone suivants : 819 845-1401, ou 819 342-3144.