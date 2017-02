Gains pour GMCA/Bar Val-Joli et Construit-Tech/Promutuel Assurance

Windsor (RC) – Les séries éliminatoires de la ligue commerciale de hockey Industrielle Alliance ont débuté le dimanche 12 février. L’équipe de tête au terme de la saison régulière, GMCA/Bar Val-Joli, a débuté les séries avec un gain de 7 à 3 contre Plomberie C. Auger/St-Gab’s. Le match suivant a été à la faveur du Construit-Tech/Promutuel Assurance, qui s’est assuré d’une victoire de 12 à 6 face à Profusion/Synerco.

Lors de la première partie, GMCA/Bar Val-Joli s’est assuré de la victoire au terme de la deuxième période. Dès le début du match, Ben Corriveau (2b-1a) a marqué le premier point devant le gardien Vincent Houde. Deux autres buts ont suivi sur les palettes de Mathieu Viens et Steve Gagnon (2-1). Par la suite, les meneurs du circuit ont pu additionner quatre autres buts provenant de Gagnon, Richard Camiré, Mick Couture et Corriveau.

Du côté de Plomberie C.Auger/St-Gab’s, un but seulement à chacune des périodes ont déjoué le cerbère Maxime Blanchard. Pierre Dumas (1-1), Christian Duquette et Matthieu Corriveau ont tout de même réussi à s’inscrire au tableau malgré cette défaite de 7-3.

Deuxième partie

Dix-huit buts ont été marqués durant la seconde partie. Construit-Tech/Promutuel Assurance a débuté sa victoire dès le premier tiers suite aux efforts de Jason Bachand (5-1) et Antoine Nadeau (4-1) tandis que Stéphane Morel amorçait le départ de Profusion/Synerco. Construit-Tech/Promutuel Assurance a poursuivi son avance en deuxième avec cinq autres buts d’affilée provenant de Bachand (3 fois), Nadeau et Morneau et Mike Morneau (1-4). Du côté de Profusion Synerco, les quatre points d’Hugo Fournier, Mathieu Arsenault, Max Lemieux (2-2) et Max Drapeau (1-1) face au gardien Marc Bissonnette n’ont pas été suffisant pour atteindre l’égalité au deuxième chapitre.

Avec seulement le but de Lemieux pour Profusion/Synerco durant le dernier engagement, Construit-Tech/Promutuel Assurance a rendu le travail difficile devant le filet d’Olivier Verret. Nadeau, Bachand et Steve Nadeau ont ajouté cinq autres buts pour un gain de 12-6.

Classements de la saison régulière et du début des séries

Au terme du calendrier 2016-2017, GMCA/Bar Val-Joli a terminé au premier rang suivi de Plomberie C. Auger/St-Gab’s, Construit-Tech/Promutuel Assurance et Profusio/Synerco.

En séries éliminatoires, six parties seront disputées pour ensuite atteindre l’étape des finales. Suite au premier match des séries, GMCA/Bar Val-Joli est de nouveau en première position suivi cette fois de Construit-Tech/Promutuel Assurance, Plomberie C. Auge/St-Gab’s et Profusion/Synerco.