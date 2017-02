Le Desjardins/Wild et Waterloo nez à nez

Windsor – La deuxième ronde des séries éliminatoires de la LHSAM sont en branle depuis la fin de semaine dernière pour le Desjardins/Wild de Windsor. La première partie, qui était disputée à l’aréna de Richmond en raison des activités entourant le tournoi peewee-bantam se déroulant au centre Lemay, a été fidèle à l’intensité habituellement déployée entre ces deux grands rivaux.

Après avoir pris les devants 2 à 0 après vingt minutes, les locaux ont vu les Maroons revenir de l’arrière au cours de la deuxième période, si bien que le compte était de 3 à 3 avant d’entreprendre le dernier engagement. Les deux formations se sont échangées un but chacun pour forcer la tenue d’une période de prolongation.

Finalement c’est Alex Côté du Waterloo qui a tranché le débat à la soixante-deuxième minute de jeu, profitant d’un rebond chanceux en défense pour glisser la rondelle sous la jambière droite du gardien Kevin Ladouceur, impuissant sur la séquence, pour ainsi lancer les Maroons en avant dans la série.

Samedi à Waterloo

Loin d’être découragés par la défaite, le capitaine Denis Desmarais et sa troupe se rendaient du côté de l’aréna Jacques-Chagnon moins de 24 heures plus tard. Le Desjardins/Wild a littéralement sorti des blocs, comme le veut l’expression populaire, alors que son opportunisme et sa pression en zone adverse aura tôt fait de procurer une avance de 4 à 0 aux hommes de Samuel Meunier.

Waterloo est cependant revenu de l’arrière une fois de plus, mais le brio du joueur défensif du mois de janvier dans la LHSAM, le gardien Kevin Ladouceur, aura permis de contenir les attaques adverses. C’est finalement l’attaquant Cody Linteau qui a inscrit le but qui allait s’avérer celui de la victoire pour le Wild à mi-chemin de la troisième période. Le rouge et vert nivelle donc la série 4 de 7 à une victoire de chaque côté.

Le prochain match de cette série fortes en émotions se déroulera le samedi 18 février prochain, une fois de plus à l’aréna de Waterloo à compter de 19 h 30. Les portes couleurs de la ville papetière seront de retour au centre Lemay pour le 4e affrontement le vendredi 24 février à 20 h 30..