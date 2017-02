L’équipe locale prête à se mesurer aux Anciens Canadiens

Windsor – Fin prête pour relever le défi, l’équipe locale qui aura la lourde tâche de se mesurer aux anciens professionnels de la LNH dans le cadre de la Tournée des Anciens Canadiens présentée par Canadian Tire au Centre J.A. Lemay de Windsor le vendredi 17 février prochain, à compter de 19 h 30.

Les membres de l’équipe qui portera les couleurs de Promutuel et, de ce fait, des équipes de l’Association du hockey mineur de Windsor et Richmond, se sont entrainés ensemble la semaine dernière. La grande majorité d’entre eux évoluent actuellement dans la ligue de hockey commerciale de Windsor le dimanche soir.

L’équipe est composée des gardiens Marc Bissonnette et Hugo Brunelle ainsi que des attaquants et défenseurs Sébastien Letarte, Pierre Dumas, Sébastien Morneau, Richard Camiré, Dominic Fredette, Martin St-Louis, Benoit Bissonnette, Michaël Morneau, Matthieu Corriveau, Dany Larochelle, Stéfan Paquin, Mathieu Viens, Luc Lacouture, Mario Cloutier et Stéphane Dion.

Les entraîneurs sont Daniel Corriveau et Patrick Larochelle alors que Pierre Larochelle agit à titre de préposé aux équipements.

À noter qu’en vertu des règles établies dans le contrat des Anciens Canadiens, les joueurs qui se mesureront aux ex-Glorieux le 17 février prochain doivent avoir au moins 35 ans.

Par ailleurs, l’organisation des Anciens Canadiens a, de son côté, annoncé un changement à son alignement alors que Francis Bouillon ne pourra pas être présent à l’évènement qui aura lieu dans le cadre du 40e anniversaire du Tournoi de hockey Pee-Wee et Bantam de Windsor. Il sera remplacé par Stéphane Fiset.

Le duo Alexis et Léonie

Les organisateurs de cette soirée spéciale mettant en vedette les Anciens Canadiens désirent aussi aviser la population qu’après le match, une portion musicale aura lieu dans la salle des sportifs de l’aréna et le duo Alexis et Léonie saura certainement divertir les gens et les faire danser au son d’une musique entraînante. Ce duo est formé de deux personnes de Windsor, Alexis Dion et Léonie Métivier.

L’invitation est donc lancée à toutes les personnes qui assisteront au match de rester sur place dans la salle de l’aréna par la suite.

Les billets toujours en vente

Les billets sont toujours en vente pour cette joute des Anciens Canadiens et ce, au coût de 20 $ en admission générale. Afin de s’en procurer, consultez les membres du comité organisateur du Tournoi de hockey Pee-Wee et Bantam de Windsor, ou vous pouvez aussi vous rendre au Dépanneur Voisin Renaud, angle rue Saint-Georges et 5e avenue.

Billets VIP

Rappelons aussi qu’il est possible de se procurer des billets VIP qui sont vendus pour un montant de 50 $, donnant accès à un siège pour la partie, mais également à la réception avec buffet qui aura lieu dans la salle des sportifs entre 17 h 30 et 18h30. Les joueurs des Anciens Canadiens devraient tous être présents à ce rendez-vous. Seuls les détenteurs des billets VIP peuvent prendre part à la réception où les joueurs de l’équipe locale seront aussi disponibles pour discuter.

(Collaboration Luc Desrosiers)