Stéphane Robidas sera de l’ouverture officielle

Richmond – Le comité organisateur de la 54e édition du Tournoi national atome Mousquiri de Richmond est fier d’accueillir cette année, à titre de président d’honneur, un ex-participant et joueur des Maple Leafs de Toronto, Stéphane Robidas.

« C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté l’invitation du tournoi Mousquiri. Je me souviens bien que nous avions une très bonne équipe dans les rangs atome avec notamment Éric Bélanger comme coéquipier, a déclaré le sympathique défenseur. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour inviter les jeunes qui participeront au tournoi de Richmond à profiter au maximum de cette expérience, car lorsque j’avais cet âge, je me souviens de l’ambiance qui régnait dans les arénas, la musique, les épinglettes, les mascottes et bien d’autres beaux souvenirs qui sont demeurés dans ma mémoire. Ce n’est pas la victoire à tout prix qui compte, mais bien de donner son maximum tout en ayant du plaisir à jouer dans un tournoi », a-t-il ajouté.

Ce dernier, qui est natif de Sherbrooke, a en effet évolué au tournoi Mousquiri. Il a par la suite connu beaucoup de succès avec les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue junior majeure du Québec et il comptait alors parmi ses coéquipiers, le gardien de but Sylvain Daigle de Richmond. Sa belle carrière dans les rangs junior lui a d’ailleurs permis de figurer parmi les joueurs sélectionnés en 1995 par les Canadiens de Montréal, au 164e rang en 7e ronde.

Le solide défenseur, qui est toujours membre des Maple Leafs mais inactif en raison d’une sérieuse blessure à une jambe, a disputé deux saisons avec le Canadien. Mais c’est avec les Stars de Dallas qu’il a connu ses plus belles années en jouant 11 saisons au sein de cette formation. Il a aussi joué à Chicago, avec les Ducks d’Anaheim puis il a joint les rangs des Leafs depuis 2014.

Stéphane Robidas en est à sa dernière année de contrat avec l’organisation de Toronto et il agit comme consultant et aide au développement des jeunes joueurs des Leafs. Il participera à l’ouverture officielle du tournoi ce samedi 11 février, à 14 h 30, avant le match de classe A entre les Voltigeurs de Drummondville et le Promutuel du Val-Saint-François.

Mousquiri en bref…

Le comité organisateur a perpétué une belle tradition en rendant hommage à ses bénévoles. Cette année, les récipiendaires du trophée Jean Dion-Gérard Martel sont les sœurs Patricia et Lisa Fowler, deux bénévoles hors pair qui ont consacré beaucoup de leur temps à la bonne marche du tournoi, notamment au comité de la billetterie. Elles ont été honorées mardi.

L’ouverture officielle du tournoi aura lieu le samedi 11 février, à 14 h 30, avant le match de classe A entre le Promutuel du Val-Saint-François (Richmond-Windsor) et les Voltigeurs de Drummondville. Avant le match, le comité organisateur procédera à la remise du Prix d’Excellence René-Thibault à Mme Patricia Henderson.

Les passeports Mousquiri sont en vente à la Papeterie 2000 au centre-ville de Richmond ainsi qu’à l’entrée lors du tournoi. Les prix n’ont pas changé alors qu’ils se vendent au coût de 18 $. Les coûts à l’entrée sont de 5 $ pour les adultes et 2 $ pour les étudiants. C’est gratuit pour les 12 ans et moins.

(Collaboration Guy Marchand)