La 54e édition du tournoi Mousquiri se mettra en branle le 6 février

Richmond (GM) – La 54e édition du Tournoi national atome Mousquiri se déroulera du 6 au 19 février prochain avec la participation de plus de 700 jeunes âgés de 9 à 10, lesquels fouleront la glace du centre sportif P.E. Lefebvre afin d’y disputer pas moins de 97 joutes. Ces jeunes feront partie des 52 équipes inscrites dans les cinq classes au programme : AA, BB, A, B et C. Elles proviennent de différents coins du Québec, de l’Ontario et des États-Unis.

Le président Guillaume Cayer-Richard compte à nouveau sur le support de la population de Richmond et des municipalitéenvironnantes pour faire encore de cet évémenement un succès. « On espère que les gens seront à nouveau au rendez-vous cette année, car le calibre de jeu sera des plus intéressants avec le retour des équipes dans la classe AA et de plus, nos quatre équipes locales connues sous le nom de Promutuel du Val-Saint-François sont très représentatives, a-t-il mentionné. La formule du tournoi est la même que par les années passées sauf en ce qui a trait à l’ouverture officielle qui a été déplacée le samedi en après-midi au lieu du vendredi soir, en guise de respect pour le 40e anniversaire du tournoi de Windsor », ajoute le président du tournoi.

Classe AA

En ce qui a trait au volet compétition, 22 équipes deux-lettres se feront la lutte dont 10 dans la classe AA qui est de retour cette année après 13 ans d’absence à la suite d’une décision d’Hockey-Québec. On compte 3 équipes de la région de Québec, dont les Gladiateurs de Québec classés 5e au niveau provincial selon le classement Poc. De l’Estrie, on compte les Voltigeurs de Drummondville (celle-ci aligne d’ailleurs un joueur de Richmond, Justin Herbers) et Sherbrooke. Il faudra aussi surveiller les Étoiles de Beauval (Valleyfield), le Royal de Montréal-Est et Sainte-Foy qui figurent dans le top 25 du Québec. Sainte-Julie, Beauce-Nord, Chaudière-Ouest et Deux-Montagnes complètent le tableau de cette classe.

Les champions remporteront le Trophée Claude « Pee-Wee » Roy en hommage à ce brillant joueur de hockey de Richmond qui s’est illustré au sein du Royal de Lac-Mégantic junior A dans les années 1970 et, par la suite, avec les Aigles Bleus de Moncton dans la ligue universitaire. Il a trouvé la mort dans un accident d’automobile en 1977 alors qu’il était âgé de seulement 23 ans.

Classe BB

Avec 12 formations, la classe BB devrait donner lieu à du jeu très intéressant puisque les formations inscrites proviennent de différentes ligues du Québec, dont quatre de l’Estrie. Il s’agit d’Asbestos-Warwick-Kingsey Falls qui figure au 4e rang au Québec, Sherbrooke (1) classé 8, Drummondville (1) et Victoriaville.

Parmi les autres équipes à surveiller, il y aura les Elites de Beauval au 14e rang, Chicoutimi, Donnacona-Pont-Rouge, Chaudière-Ouest, Québec Ouest, Sainte-Foy, Thetford Mines et le Wild d’Hanover du New Hamspshire.

Les champions de la classe BB se verront décerner le trophée Roger-Martel en hommage à ce grand bénévole membre-fondateur du tournoi et qui a œuvré pendant 20 ans comme registraire.

Signalons en terminant que la classe A regroupe 10 équipes, dont une de Richmond en Ontario (banlieue d’Ottawa). Dans la classe B, on retrouve 12 équipes et finalement la classe C accueille 8 formations principalement de la grande région estrienne.