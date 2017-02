Windsor est l’équipe de l’heure dans la LHSAM

Windsor – C’est avec toute une performance que le Desjardins/Wild de Windsor a conclu sa saison régulière au centre J.A. Lemay face aux Sportifs de Joliette vendredi soir dernier. Pour ce dernier rendez-vous avant les séries d’après-saison, l’entraîneur-chef Samuel Meunier avait choisi de confier la cage de son équipe au gardien Shawn Ouellet, lui qui a très bien fait cette saison, tout comme son acolyte Kevin Ladouceur, selon un principe d’alternance bien régie par le groupe d’entraîneurs.

C’est donc devant une foule sans cesse grandissante depuis le début de la campagne que le rouge et vert a sauté sur la patinoire gonflée à bloc par le défi, ainsi que par l’enthousiasme de la soirée-bénéfice contre le cancer que la formation supportait conjointement avec le groupe du Grand Spin Don de Sherbrooke. Cette importante partie a permis d’amasser la somme totale avoisinant les 3 000 $ pour la cause. L’organisation du Desjardins/Wild désire d’ailleurs sincèrement remercier la population ainsi que tous les commanditaires, bénévoles et collaborateurs qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cet évènement.

Un début de match endiablé

Le Desjardins/Wild a soulevé la foule dès la deuxième minute de jeu avec un superbe but de la part du joueur initiateur de la levée de fond, Alexandre Carignan. Ce dernier a remis cela moins de deux minutes plus tard en inscrivant son 13e de l’année, cette fois sur des passes de Sam Collard et Nolan Poulin. Ces deux filets rapides en début de match ont donné le ton à la rencontre alors que le Wild s’emparait d’une avance de 5 à 0.

Les Joliettains tentèrent tant bien que mal de changer l’initiative et revenir dans la rencontre en marquant trois filets en deuxième et un autre au dernier tiers, mais Windsor était littéralement en mission et a noirci 5 autres fois la feuille de pointage pour savourer une victoire de 10 à 5.

Cette 12e victoire de la saison pour le Wild a été l’œuvre de plusieurs artisans dont Alexandre Durette et son exceptionnelle performance, gonflant sa fiche de 5 buts supplémentaires pour un impressionnant de total de 28 cette saison, terminant ainsi en tête des buteurs de la ligue ex æquo avec Jason Pitt du Big Foot de Saint-Léonard-d’Aston. Mentionnons également les 2 buts et 3 passes de Nolan Poulin, les 4 points d’Alex Carignan et Jordan Bernier en plus de la solide prestation du portier windsorois qui a su réaliser les arrêts clefs aux bons moments en début de rencontre, insufflant la dose de confiance nécessaire à son équipe.

Au 4e rang

Les porte-couleurs de la ville papetière terminent donc leur calendrier régulier au 4e rang du classement général. Cette position s’avère des plus importantes, car elle leur confère directement une passe en deuxième ronde, bénéficiant ainsi d’un peu de repos bien mérité avant de faire face à ses prochains adversaires.

Fait important à noter en raison du tournoi pee-wee et bantam qui se déroulera au centre Lemay, la direction de l’équipe regarde certaines alternatives quant à l’endroit où se déroulera les joutes locales de l’équipe pour cette ronde éliminatoire.