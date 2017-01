Un hockeyeur d’Asbestos au repêchage de la LNH

Asbestos – Alors que le repêchage 2017 de la Ligue nationale de hockey (LNH) aura lieu les 23 et 24 juin au United Center à Chicago, le Bureau central de dépistage a récemment fait connaître ses classements de la mi-saison des patineurs et gardiens nord-américains et internationaux. L’Asbestrien Jocktan Chainey en fait partie.

153 joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH) figurent à ce classement. On y trouve 68 joueurs provenant de la Ligue de l’Ontario, 57 joueurs de la Ligue de l’Ouest, puis 28 joueurs de la LHJMQ. Parmi eux, on retrouve Jocktan Chainey des Mooseheads de Halifax, classé au 95e rang. Le défenseur de 6 pieds 1 pouce et 201 livres a déjà fait sa marque parmi l’élite. Après avoir fait partie de l’Équipe Québec, participé aux Jeux d’hiver du Canada, fait partie Estacades de Trois-Rivières de la Ligue de hockey midget AAA du Québec, il est entré dans La Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tout d’abord repêché par les Cataractes de Shawinigan, le défenseur originaire d’Asbestos, alors âgé de 16 ans, poursuit depuis sa carrière avec les Mooseheads d’Halifax. Jocktan Chainey est considéré comme un arrière très fort physiquement, qui affiche un grand calme et une belle lucidité dans sa prise de décisions. Il sait se rendre utile, et ce peu importe la situation. C’est donc un joueur à surveiller dans la suite du classement pour la prochaine séance de repêchage en juin prochain.