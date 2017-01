Appui à la lutte au cancer et un match attendu

Windsor – Depuis le début de sa lancée victorieuse du 25 novembre dernier, le Desjardins/Wild de Windsor ne cesse d’impressionner, si bien qu’il se retrouve maintenant au quatrième rang du classement général de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie (LHSAM), fort de son gain de 6 à 1 à Saint-Cyrille vendredi dernier et de 7 à 6, celui-là aux dépens de ses éternels rivaux de Waterloo le samedi suivant lors de la soirée hommage aux anciens Papetiers de Windsor, dont plusieurs membres étaient présents.

Les dirigeants de l’équipe estiment que plus de 640 amateurs étaient au centre Lemay, pouvant ainsi se réjouir de la performance des joueurs, tant sur la glace que dans les gradins. Avec une seule rencontre à disputer au calendrier régulier de la LHSAM, le rouge et vert sera à domicile le vendredi 27 janvier, dès 20 h 30, pour la visite des Sportifs de Joliette. Bien que le troisième rang soit encore accessible pour les troupiers de la ville papetière, rien n’est encore décidé quant à la position finale des équipes en vue du tournoi printanier qui se mettra en branle à compter de la semaine suivante.

En plus de l’excellent travail du portier Kevin Ladouceur, parfait au cours du dernier week-end, plusieurs de ses coéquipiers se sont démarqués également, comme c’est notamment le cas pour Nolan Poulin qui a cumulé 3 buts et 3 passes, Patrick Groleau avec 7 points ainsi qu’Alex Durette et Cody Linteau avec 4 points chacun. Il est aussi important de souligner le travail en défensive des Desmarais, Wyatt et Martin qui ont rehaussé leur jeu d’un crané

Le Desjardins/Wild appuie la lutte contre le cancer.

Tel qu’annoncé en grandes pompes sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, le Desjardins/Wild de Windsor se joindra une fois de plus à la lutte contre le cancer lors du match-bénéfice du 27 janvier. Pour une deuxième année consécutive, la direction de l’équipe appuie l’initiative de son attaquant, Alexandre Carignan, dans son désir de poursuivre la lutte au cancer par l’entremise de l’organisme du Grand Spin Don de Sherbrooke.

De nombreux partenaires se joignent à Alexandre et au Wild afin de recueillir des dons lors de cette soirée. BRP, les caisses Desjardins, Unid, Momosports, Maxi Club Sher-wood, Finition de béton CM2.0 et Publiform agiront à titre de commanditaires majeurs.

Exceptionnellement, le coût du billet sera de dix dollars, duquel cinq dollars sera remis directement à la cause ainsi que les dons volontaires durant la soirée. Lors de l’achat du billet pour le match, un coupon sera remis au spectateur qui pourra le déposer dans une boîte identifiée à cet effet. Il pourra ainsi courir la chance de se mériter l’un des nombreux prix offerts par les collaborateurs énoncés ci-haut. La grande famille du Desjardins/Wild invite donc la population à venir soutenir une cause importante et, par la même occasion, d’encourager le rouge et vert à l’approche des séries de fin de saison.