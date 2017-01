Le Promutuel B2 surprend ses adversaires

Richmond (RC) – Au sein d’une équipe regroupant six joueurs de première année scolaire et six autres de deuxième année, le Promutuel B2 s’avère l’équipe cendrillons de l’année. Malgré un début de saison qui s’annonçait difficile pour la jeune formation de l’Association du hockey mineur de Richmond, l’esprit d’équipe a surpris tous les responsables et partisans en remportant les tournois de Richmond et de Kingsey Falls.

Au fil des compétitions, le Promutel B2 a signé des gains de 4-1 (Saint-Hyacinthe), de 8-2 (Granby), de 5-0 (AWK3), de 4-2 (AWK1) et de 2-1 (Daveluyville). Au niveau de classement de la ligue vers la mi-janvier, l’équipe était en tête avec cinq gains et une défaite.

Le Promutuel B2 regroupe Zack Bouchard, Jason Daigle, Marc-Antoine Daigle, Scott Dubois, Alex Dufort, Raphaël Gagnon, Liam Langlois, Jean-Philippe Milette, Lionel Poudrier et Matis Robichaud (deux sont absents sur la photo ci-jointe). À eux s’ajoutent l’entraîneur Sylvain Daigle et ses adjoints : François Daigle, Yannick Dubois, Jean-François Dufort et Alexandre Léonard.