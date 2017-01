L’alignement des Anciens du CH maintenant connu

Windsor – La Tournée des Anciens Canadiens présentée par Canadian Tire s’arrêtera au Centre sportif J.A. Lemay de Windsor le vendredi 17 février prochain, à compter de 19 h 30.

Le rassemblement populaire par lequel les organisateurs souhaitent remplir l’amphithéâtre à pleine capacité est mis de l’avant pour souligner le 40e anniversaire du Tournoi de hockey Pee-Wee et Bantam de Windsor, mieux connu sous l’ancien nom du Tournoi National Bantam de Windsor.

Au cours des derniers jours, les responsables de l’évènement ont obtenu la liste des joueurs qui s’aligneront avec la formation des anciens joueurs des Canadiens de Montréal sur la patinoire du Centre Lemay.

Ainsi, les ex-Glorieux seront représentés par le gardien Richard Sévigny ainsi que par les attaquants et défenseurs Francis Bouillon, Patrice Brisebois, Enrico Ciccone, Gilbert Delorme, Sergio Momesso, Oleg Petrov, Yves Racine et Stéphane Richer.

De plus, pour la première fois un jeune retraité de la LNH, mais qui n’a pas porté l’uniforme tricolore durant sa carrière, joindra les rangs des Anciens Canadiens pour ce match, en l’occurrence Simon Gagné qui a porté longtemps les couleurs des Flyers de Philadelphie. C’est le coloré Yvon Lambert qui sera derrière le banc.

C’est donc avec un alignement relevé que les anciens du CH sauteront sur la patinoire du Centre Lemay et l’équipe locale n’aura qu’à bien se tenir car la vitesse, tant sur le plan de l’exécution que du patinage, sera certainement à l’honneur dans le camp tricolore.

Billets, loges et deux recrues chanceuses

Rappelons que les billets sont toujours en vente. Ils sont disponibles au coût de 20 $ en admission générale, mais il y a aussi des billets VIP vendus au coût de 50 $ et qui donneront droit, en plus d’assister au match, d’être présent pour la cérémonie qui aura lieu entre 17 h 30 et 18 h 30 à la salle des Sportifs du Centre Lemay en compagnie des joueurs des Anciens Canadiens et des membres de l’équipe locale. De plus, trois loges sont encore disponibles et les personnes intéressées doivent contacter les responsables. Les billets de loge donnent également accès à la réception d’avant-match.

Il est également encore temps de se manifester pour les personnes qui aimeraient joindre l’alignement des Anciens Canadiens pour cette partie. Moyennant une participation financière, deux joueurs pourront rejoindre les ex-glorieux dans le vestiaire et sur la patinoire pour affronter l’équipe de Windsor et un autre fan pourrait être l’assistant-entraîneur, avec Yvon Lambert. Il faut cependant se hâter pour faire part de votre intérêt.

Pour l’achat des billets ou pour obtenir plus de renseignements, il faut contacter Jacques Corriveau au 819 578-4195 ; Nathalie Lafrenière au 819 993-5297, ou Luc Desrosiers au 819 580-1962. Des billets sont également en vente au Dépanneur Voisin Renaud de Windsor situé à l’angle de la 5e avenue et de la rue Saint-Georges.

(Collaboration Luc Desrosiers)