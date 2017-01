Pour le plaisir de bouger en famille et entre amis à Wotton

Wotton – En collaboration avec la FADOQ, le Club Optimiste, la Maison des Jeunes, les Chevaliers de Colomb et l’AFEAS, le comité organisateur du carnaval de Wotton présentera la 24e édition de l’événement les 3, 4 et 5 février prochain.

Une multitude d’activités attend les jeunes et les moins jeunes. Parmi les nouveautés, il y aura cette année une exposition de photographie de Steve Coakley au Centre multifonctionnel de même que la tenue d’une «guerre des tuques». Du côté des activités traditionnelles, le tournoi de hocey bottine se déroulera du vendredi au samedi soir et la marche aux flambeaux du vendredi soir sera suivie d’une soirée ciné-parc au terrain de balle et d’une soirée de danse au centre multifonctionnel.

Le samedi, les activités débuteront dès 9 h. Au programme, jeux gonflables, glissade géante, Sculpture sur neige, escalade sur neige, feu, tables de mini-hockey et mascottes du carnaval. En après-midi, un parcours de VTT est offert de même que le populaire Bootcamp-WIXX qui offrira des prix de participation pour les jeunes. En soirée, une disco Princesses et Chevaliers est organisée pour les 7 à 12 ans au Centre multifonctionnel, tandis qu’une autre se tiendra pour 13 à 17 ans au Centre communautaire.

Et pour finir cette édition en bougeant, la population est invitée à débuter la journée par une période de patinage libre en famille pour ensuite participer à un défi familial et amusant dans la neige: la guerre des tuques. Des équipes de 5 membres multi-âge, s’affrontent dans une bataille de boules de neige. Mentionnons que le casque avec visière est obligatoire pour cette activité.

En tout, une trentaine de bénévoles seront sur le site durant les trois jours de l’événement afin de s’assurer du bon déroulement des activités. Il ne reste plus qu’à souhaiter la collaboration de Dame nature!