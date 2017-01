Le Grayson champion du tournoi Atome de Warwick

Asbestos – L’équipe Grayson AWK catégorie Atome BB a remporté la victoire lors du Tournoi provincial Atome Yum Yum de Warwick, qui se tenait du 3 au 15 janvier dernier.

Cette 38e édition de l’événement sportif rassemblait près d’une cinquantaine d’équipes réparties dans les classes AA, BB, A, B et C. Les jeunes joueurs provenant d’Asbestos, de Warwick et de Kingsey Falls, formant l’équipe des Grayson AWK Atome BB ont tout d’abord remporté le match de demi-finale par la marque de5 à0 contre l’équipe des Voltigeurs de Drummondville. Ils sont donc passés en finale où ils ont affrontés les Sieurs de la Mauricie, qu’ils ont également défaits 5 à 0, pour ainsi se mériter le titre de Champion dans cette catégorie.