Courses de tracteurs à gazon samedi

Canton de Cleveland (RC) – Une quarantaine de concurrents participent aux épreuves de tracteurs à gazon sur glace qui se dérouleront le samedi 21 janvier au terrain de l’expo agricole du comté de Richmond. Cinq catégories sont au programme : Stock 1 et 2 cylindres, Stock cramponné, Modifiés et classe Open.

Le promoteur de Val-Joli, Gilbert Carrier, démarre une cinquième année consécutive au terrain l’expo avec l’appui de trois commanditaires majeurs : Canneberges L&S à Saint-Lucien, RM Nadeau à l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke (présent depuis 4 années) et Travaux à forfait Maka à Canton de Cleveland (depuis 5 ans).

Au cours des dernières semaines, M. Carrier a mis plus de 40 heures à l’organisation du rendez-vous annuel. « Je me suis surtout occupé de la piste avec l’usage d’un camion-citerne et d’un rouleau de vingt pieds. Le travail consiste à garder une épaisseur de glace correcte en tenant compte des derniers redoux, dont celui qui s’annonce pour la prochaine fin de semaine. Ainsi, nous sommes prêts pour samedi.»

L’évènement attire annuellement de 150 à 200 spectateurs. En 2014, 300 personnes avaient marqué un record d’assistance. Il pourrait bientôt se reproduire en tenant compte de l’absence des compétions des Trois-Lacs à Asbestos et de Saint-Georges-de-Windsor à cause du temps doux, sans oublier celle de la baie Boissonneault à Saint-Claude qui a cessé ses activités. Gilbert Carrier et son équipe peuvent cependant compter sur les épreuves de Saint-Zotique, près de Valleyfield, et du Canton de Cleveland parmi lesquelles les pilotes de tracteurs à gazon participent à chacun de ses deux endroits.

Inscriptions

Le coût à l’entrée du terrain de l’exposition agricole du comté de Richmond est de 10 $ pour les 13 ans et plus, et gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. La cantine mobile de Mary Poppins sera sur place. Les inscriptions pour les coureurs se tiendront de 9 h à 11 h au coût de 20 $ pour chaque participant.