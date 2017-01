Racine (RC) – Pour une 24e édition, le tournoi amical de hockey bottine se déroulera à la patinoire de Racine les 3, 4 et 5 février. Deux classes (femmes et hommes) sont au programme et chaque équipe sera assurée de jouer au moins trois parties.

La date limite pour s’inscrire est le 27 janvier. Le coût est de 250 $ par équipe avec un minimum de 9 joueurs ou joueuses. Des bourses seront remises au terme du tournoi. Pour s’informer ou s’inscrire, communiquez avec Jasmin Desmarais au 540 532-5400.