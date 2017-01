Des équipes du Val-Saint-François au Novice-O-Rama

Val-Saint-François (RC) – À l’occasion de la 37e édition du Novice-O-Rama de Sherbrooke qui se déroule du 10 au 22 janvier, des équipes du Promutuel de Windsor et des Bombardiers de Valcourt seront présentes au Centre Julien-Ducharme de l’arrondissement de Brompton.

La Promutuel de Windsor sera en action avec deux formations novice B et C ; deux autres en pré-novice 1 et une autre en pré-novice 2. Les deux équipes de Valcourt évolueront en pré-novice 1 et 2,

Sur son site internet, l’organisation du Novice-O-Rama (novice-o-rama.com) rappelle que Richard Caron a été l’un des principaux instigateurs du premier Festival Novice-O-Rama qui s’est joué sur une patinoire extérieure en 1980. « Depuis plusieurs années, les équipes s’affrontent sur la glace du Centre Julien-Ducharme. Cette année, plusieurs parties seront jouées à l’aréna Philippe-Bergeron de l’arrondissement de Bromptonville regroupant de 80 à 100 équipes du Québec. Parmi les nombreuses activités, les plus attendues sont sans la journée des mascottes et le match des étoiles où s’affrontent deux équipes formées de joueurs de toutes les équipes inscrites.