Une belle réunion de judokas à Asbestos-Danville

MRC des Sources - Le 17 décembre, le Club de judo Asbestos-Danville tenait une rencontre de fin de session.

Cette rencontre avait pour but de démontrer le travail accompli par les jeunes judokas tout au long de la session d’automne. Le Club possède des locaux à Asbestos, Danville et Saint-Camille et cette rencontre de fin d’année permet aussi aux jeunes de se rencontrer et de comparer leurs apprentissages.

«Le tout s’est déroulé grâce au travail des entraîneurs et assistants qui ont donné un bon coup de pouce au déroulement de l’activité. Merci à Stéphane Giguère, Marie-Lou Massé, Miguel Grenier, Marc-Antoine Lapointe et Serge Lefebvre», a conclu Marie-Sophie Royer.