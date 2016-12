L’équipe du Promutuel se signale au tournoi novice

Richmond (RC) – Au terme de la 13e édition du Tournoi novice interrégional de Richmond, 28 équipes provenant des régions de l’Estrie, du Richelieu et de Lanaudière étaient présentes Centre sportif P.E.-Lefebvre durant les deux dernières fins de semaine. Parmi les classes A, B et C, l’équipe du Promutuel de Richmond-Windsor a remporté les honneurs de la classe B.

Les organisateurs du tournoi annuel tiennent également à féliciter dans cette même classe B les finalistes des Tigres-1 de Victoriaville. En classe A, les Voltigeurs Blanc de Drummondville ont remporté un match enlevant face aux Tigres-2 de Victoriaville. Quant aux Cantonniers de Magog, ils ont décroché la bannière de la classe C au terme d’un match disputé contre le Hockey Expert de Sherbrooke.

Les organisateurs remercient tous les bénévoles et commanditaires qui ont contribué aux succès du tournoi, notamment ceux qui ont accueilli les jeunes et parents des 28 équipes.