MRC des Sources - Les judokas d’Asbestos-Danville ont récemment participé à une compétition provinciale.

Huit athlètes du Club de judo Asbestos-Danville participaient au tournoi espoir à Deux-Montagnes. Justin Lefebvre, Élodie Lefebvre, Allyson Vega-Letendre, Samuel Bombardier, Noémie Delisle, Victor Roy, Thomas Desmarais et Olivier Ostigny. Celui-ci a d’ailleurs terminé en 1re position et Victor Roy en 3e position et Thomas Desmarais a remporté la 5e place.