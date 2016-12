Résultat des joutes du 11 décembre

Windsor (RC) – Suite aux joutes qui se tenaient les 10 et 11 décembre au centre J.A. Lemay, les résultats du dimanche sont maintenant inscrits. GMCA/Bar Val-Joli a gagné 8 à 7 en tir de barrage contre Construit-Tech/Promutuel Assurance. Plomberie C. Auger/St-Gabs a renoué avec la victoire avec un compte de 9 à 6 face à Profusion/Synerco qui a subi une autre défaite.

Dès le début de la soirée, Olivier Nadeau (2b-0a) a marqué à deux reprises pour Construit-Tech/Promutuel Assurance tandis que Jean-François Dutilly (3-0) donnait un premier point à GMCA/Bar Val-Joli, qui a démarré pour de bon en deuxième période avec les buts de Mick Couture (1-2), Dutilly et les deux de Mathieu Viens (2-1). Du côté de Construit-Tech/Promutuel, Joe Raymond et Sam Grenache (3-1) ont gardé leur équipe dans le match malgré un point d’écart.

Jusqu’à la cinquième minute du dernier tiers, Dutilly et Ben Corriveau ont ajouté deux autres points pour GMCA/Bar Val-joli et du côté de l’adversaire, Antoine Nadeau (1-2) et Grenache à deux reprises ont égalé la marque. L’issue du match s'est soldée en tir de barrage avec le but d’Alex Nadeau (1-1) au profit de GMCA/Bar Val-Joli au compte de 8 à 7. Marc Bissonnette et Maxime Blanchard étaient les gardiens en poste et le joueur du match Bar La Game a été décerné à Mathieu Viens.

Deuxième partie

Plomberie Auger/St-Gabs a renoué avec la victoire, profitant d’une première période sans réplique durant laquelle Matthieu Corriveau (1-0) et Ben Bissonnette (3-1) à deux reprises ont déjoué le gardien Olivier Verret. Le second tiers a aussi été profitable pour les meneurs qui, jusqu’à la douzaine minute de jeu, ont ajouté trois autres buts signés par Bissonnette, Sam Grenache (3-3) et Dany Larochelle (1-1). Quelques secondes plus tard, Profusion/Synerco s’est réveillé avec une rafale de deux minutes dirigée vers le filet de Vincent Houde signée par Max Lemieux (1-1), Louis-Charles Préfontaine (1-1) et Mathieu Arsenault (1-1). Trois autres points se sont ajoutés à l’équipe au dernier tiers avec ceux de Joe Raymond (1-1), Sam Corriveau (1-1) et Hugo Fournier, mais l’écart de la première période fut propice pour Plomberie C. Auger/St-Gabs. Le but de Karl Parent et les deux de Grenache (joueur du match Bar La Game) ont concrétisé un gain de 9 à 6.