Dernier hommage à Dominic Fontaine

Windsor – Après l’annonce du décès de leur valeureux guerrier Dominic Fontaine, survenu un peu plus tôt durant la dernière semaine, l’organisation du Desjardins-Wild de Windsor supporté par l’ensemble de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie (LHSAM), a voulu lui rendre un dernier hommage.

Les membres de la direction de l’équipe tiennent à remercier les dirigeants de la LHSAM ainsi que toutes les équipes du circuit pour avoir d’emblé emboité le pas à l’initiative de Windsor, soit celle d’observer une minute de silence avant le début de chacune des rencontres de vendredi dernier. Un geste qui n’a certes pas passé inaperçu afin de saluer un grand homme, sa famille et ses amis. Cela reflète bien tout le respect qui peut exister envers les membres au sein de cette ligue.

Visite du Cap-de-la-Madeleine vendredi

C’est donc avec émotion que les hommes de Samuel Meunier recevaient la visite des meneurs au classement général durant la soirée du vendredi 16 décembre. Jouant de l’excellent hockey depuis quelques semaines déjà, le Wild a poursuivi sur sa lancée en livrant un duel de titan à Climatisation Cloutier. Cependant, la rencontre s’est finalement décidée à la faveur des visiteurs en tirs de barrage par la marque finale de 6 à 5.

Si la défensive du Desjardins a été bombardée au cours de la semaine précédente, elle fût beaucoup plus partagée au cours de la dernière rencontre avec 45 et 41 tirs à l’avantage des vainqueurs. Tout le monde a mis l’épaule à la roue au cours de ce match, à commencer par le gardien Shawn Ouellet qui a été fumant en quelques occasions tandis que Alex Durette, Alex Therrien et Cody Linteau amassaient trois points chacun au cours de la soirée. C’est donc un match de bon niveau auquel ont assisté, selon la direction du Wild, environ 500 spectateurs qui ont bravé un froid presque sibérien.

Samedi face au Big Foot

Le rouge et vert a été une fois de plus en bris d’égalité le lendemain lors de sa visite au domicile du Big Foot-Familiprix de Saint-Léonard-d’Aston. Cette fois, la troupe windsoroise inscrit le filet décisif par l’entremise du bâton d’Alexandre Carignan. Kevin Ladouceur a fermé la porte au dernier tireur adverse, ce qui permit au Wild de rentrer à la maison avec une récolte de trois gros points sur une possibilité de quatre au cours du week-end.

L’heureuse séquence que traverse présentement la formation de Windsor permet de grimper les échelons au classement, se retrouvant présentement au 7e rang et à seulement un point de la cinquième place détenue actuellement par Joliette, avec toutefois un match de plus à disputer.

Pour son dernier duel avant la période des fêtes, le rouge et vert rendra visite à son tour au Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine le vendredi 23 décembre, à 20h30. Il reprendra le collier le 6 janvier au centre Richard-Lebeau de Saint-Léonard-d’Aston avant de revenir devant ses partisans le vendredi suivant, le 13 janvier dès 20 h 30 alors que le Turmel de Lac-Mégantic sera de passage dans la ville papetière.