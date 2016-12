Trois personnes pourraient joindre l’alignement des Anciens Canadiens

Windsor – Trois personnes pourraient joindre les rangs de la formation des ex-Glorieux à l’occasion du passage de la Tournée des Anciens Canadiens présentée par Canadian Tire. Elle s’arrêtera au Centre J.A.-Lemay de Windsor le vendredi 17 février prochain dans le cadre des activités marquant le 40e anniversaire du Tournoi de hockey pee-wee et bantam de Windsor.

Voilà une information récemment rendue publique par les organisateurs de l’évènement qui souhaitent, prioritairement, offrir cette opportunité aux gens de Windsor et de sa région immédiate.

« Toutes les villes ont un « fan », un mordu de hockey pour qui le plus grand rêve serait de faire partie de notre équipe. Nous offrons la possibilité de réaliser leur rêve contre une participation financière et ils pourront faire partie de l’équipe des Anciens Canadiens pour la joute présentée chez-vous », peut-on lire dans le guide de planification de cette activité fournie par l’organisation des Anciens Canadiens.

Trois places disponibles

Ainsi donc, l’invitation est lancée aux gens de Windsor : deux places sont disponibles pour faire partie de l’alignement des anciens joueurs de la Sainte Flanelle le 17 février sur la patinoire du Centre Lemay. Une une autre place et aussi disponible pour une personne qui voudrait agir à titre d’assistant-entraîneur pour les joueurs du bleu-blanc-rouge.

Les personnes intéressées doivent faire part de leur intention le plus rapidement possible en contactant Luc Desrosiers au 819 580-1962, ou Jacques Corriveau au 819 578-4195. On rappelle que des coûts sont associés à cette éventualité afin d’aider à financer cette activité d’envergure dans le cadre du 40e anniversaire du Tournoi de hockey pee-wee et bantam de Windsor. Tous les détails pourront vous être fournis.

Billets et sections réservées

Par ailleurs, rappelons que les billets sont toujours en vente au Dépanneur Renaud ou auprès des responsables du tournoi de Windsor. Le coût d’admission générale est de 20 $ par personne et des billets VIP sont également disponibles pour un montant de 50 $, donnant accès au match et à la réception qui prendra l’affiche à la salle des sportifs du Centre Lemay, de 17 h 30 à 18 h 30, là où seront présents les anciens joueurs du CH.

Trois loges peuvent encore être réservées sur les cinq, soit deux pour 10 personnes à 500 $ dans la section chauffée de l’amphithéâtre et une autre pour 15 personnes à 750 $ derrière le banc des Anciens Canadiens.