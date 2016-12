Le ministère du Tourisme accorde 45 000 $ au Grand Prix de Valcourt

Québec – Le ministère du Tourisme accorde une aide financière de 45 000 $ en soutien au 35e Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, qui se déroulera du 10 au 12 février 2017. Cette contribution a été confirmée par la députée de Richmond, Mme Karine Vallières, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet.

« Le Québec est reconnu comme l’une des meilleures destinations hivernales en Amérique du Nord, entre autres de par son offre touristique variée et originale. Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt contribue à renforcer ce positionnement distinctif du Québec et permet à de nombreux adeptes d’ici et d’ailleurs de découvrir les nouvelles technologies liées à la motoneige, un produit bien de chez nous. C’est une fierté pour le Québec d’être la destination privilégiée pour la pratique cette activité hivernale », a fait savoir la ministre Julie Boulet.

Opposant les meilleurs pilotes du Québec et de l’étranger sur le circuit Yvon-Duhamel, ce grand rassemblement présente différents types de courses, dont celles de motoneiges (snowcross), de motos et de véhicules tout-terrain sur glace. « Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt a tout pour plaire aux passionnés de ce sport avec une programmation comprenant des compétitions intenses, de même que des spectacles et des activités pour toute la famille. Chaque année, je me fais un point d’honneur de m’associer à cet événement en y assistant, mais également par l’entremise du Programme Soutien à l’action bénévole », a mentionné la députée Karine Vallières, qui, depuis 2012, a remis 10 700 $ pour soutenir l’organisation du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt.

La députée de Richmond invite aussi les motoneigistes ainsi que la population à profiter du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt pour découvrir la richesse touristique de la région. « La région touristique des Cantons-de-l’Est est une destination hivernale par excellence! Plus particulièrement, la MRC du Val‑Saint‑François offre une centaine de kilomètres pour les fondeurs, des dizaines de kilomètres pour les raquetteurs, des milliers de kilomètres pour les adeptes de sports motorisés, le tout dans des boisés et des vallons enchanteurs! Et que dire de l’accueil chaleureux des gens de cette région! Découvrir Le Val‑Saint‑François en hiver, c’est l’adopter », a conclu la députée Karine Vallières.

L’aide financière de 45 000 $ accordée par le ministère du Tourisme provient du Programme de développement de l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.